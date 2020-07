Helene Fischer: Geheimnis enthüllt! Deshalb ist sie wirklich abgetaucht

Außerdem hatte sie die Möglichkeit, unvergessliche Momente mit ihrer neuen Liebe Thomas Seitel (35) zu sammeln. Und sich mit ihm eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Die beiden wurden beim entspannten Urlaub in Österreich erwischt, begleiteten den Bau ihres Hauses am Ammersee und sollen auch nach einer Villa mit Seezugang in Österreich Ausschau gehalten haben. Ja, da hat sich einiges getan! Und nicht nur das: Es heißt, die Sängerin arbeite bereits an neuer Musik. Schon im Herbst soll ein Album erscheinen. Und wer weiß, welche aufregenden Pläne Helene und Thomas noch heimlich geschmiedet haben...