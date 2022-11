Helene Fischer: Goodbye, Deutschland! Neuanfang in Amerika

Deutschland scheint ihr nämlich nicht nur in Sachen Privatsphäre zu klein geworden zu sein. Offen träumt die Blondine von einer Show in Las Vegas. Schon lange orientiert sich Helene ins Ausland, performt Duette mit Weltstars. "Helene hat immer von einer internationalen Karriere geträumt", betonte schon ihr Entdecker, der Produzent Jean Frankfurter. Vom Schlager – die Musik, die sie reich und berühmt gemacht hat – will sie übrigens gar nicht mehr so gerne was wissen. Den Begriff "Schlagerqueen" habe sie noch nie gemocht. "Mein Sound ist heute vielfältiger, urbaner, zum Teil auch rockiger."

Ein wenig verkannt fühlt sich Helene in Deutschland also schon. Trotzdem ist und bleibt es dieses Land, das ihr eine märchenhafte Karriere ermöglichte.