Helene Fischer: Große Enttäuschung! Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus

Auf diesen Moment haben ihre Fans so lange gewartet! Endlich steht Helene Fischer nach ihrer Sommerpause wieder auf der Bühne. In den letzten Wochen hatte sie viel Zeit, um sich von ihrem blutigen Bühnenunfall zu erholen. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie sich gut gelaunt und mit einem Helm auf dem Kopf - ein kleiner Spaß muss eben sein! Und auch bei ihrem Auftritt in der Kölner Lanxess Arena konnte sie wieder Witze reißen! Doch leider ist einem ihrer Fans am Wochenende gehörig das Lachen vergangen...