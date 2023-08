Helene Fischer & Thomas Seitel: Eine andere Frau bedroht ihr Glück!

Das erinnert uns an etwas: Helene selbst verliebte sich trotz ihrer Beziehung zu Florian Silbereisen in Thomas, der damals als Akrobat bei ihr engagiert war. Bei Proben und Auftritten kamen sie sich immer näher. So nahe, bis man Job und Liebe offenbar nicht mehr trennen konnte. "Viele Leute konnten sich nicht vorstellen, dass sich Helene und Florian jemals trennen würden", erinnert sich Thomas laut "Closer". "Und dann gibt es auch gleich einen neuen Mann an ihrer Seite." Das Medienecho, so sagt er, mache ihm noch heute zu schaffen. "Normalerweise beruhigt sich die Berichterstattung über prominente Paare nach ein paar Wochen, in unserem Fall geht das so seit einem halben Jahr, Woche für Woche, obwohl es nichts Neues zu berichten gibt." Das hänge wohl auch mit der Inszenierung der heilen Schlagerwelt zusammen, wie "Closer" ihn zitiert: "Ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Dass es in der traditionellen Vorstellung der Schlagerwelt so etwas nicht geben darf."

Das habe auch Auswirkungen auf sein Privatleben. "Ich muss lernen, mit dieser Art von Öffentlichkeit umzugehen. Es ist natürlich schön, wenn Leute einen erkennen, ich hatte nie ein Problem mit Kameras, aber man muss sich erst einmal daran gewöhnen, ständig mit Handys gefilmt zu werden, auch wenn man privat sein möchte." Mit einer "normalen" Tänzerin wie Michelle hätte er diese Probleme also nicht. Ob er aber deswegen Helene verlassen würde? Diese Frage muss sich jetzt Helene stellen…