Helene Fischer: Große Sorge! Sie verrät die traurige Wahrheit

"Meine Sehkraft hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Ich sehe nicht mehr so gut, das muss ich ganz ehrlich zugeben", berichtet Helene ihren Fans laut "Bunte" während ihres Konzerts. Der Grund: Das Scheinwerferlicht auf der Bühne hat ihre Augen nach all den Jahren in Mitleidenschaft gezogen.

"Ich gehe nicht zum Augenarzt, weil ich ein bisschen Angst habe, was dabei herauskommt. Schließlich brauche ich meine Augen nur auf der Bühne. Aber wenn ich euch dann nicht mehr sehen könnte, wäre das wirklich schade. Spätestens dann werde ich zum Arzt gehen", witzelt sie.

Als die Schlager-Queen versucht, das Plakat eines jungen Mädchens zu lesen, geht sie zunächst davon aus, dass es von einem Jungen geschrieben wurde. Doch dann schaut sie genauer hin und bemerkt, dass sie falsch liegt. "Vielleicht sollte ich wirklich mal zum Augenarzt gehen", erklärt sie grinsend. Auweia!