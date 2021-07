Helene Fischer: "Ich habe mich verändert" - Emotionale Videobotschaft

Rührende Videobotschaft von Helene

In ihrer Instagram-Story meldet Helene sich endlich bei ihren Fans. "Hallo, ihr Liebe. Ja, lang ist's her. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euren Familien gut. Es sind nach wie vor verrückte Zeiten, in denen wir uns befinden", so Helene. "Die ganze Welt hat sich verändert. Ich habe mich verändert. (...) Für mich war es eine sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr reflektierende und tolle Zeit, in der ich mich einfach zurückgezogen habe. Ich habe mein Glück genossen. Ich habe natürlich sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet, ich war viel im Studio, habe immer wieder darüber nachgedacht, welche Themen ich behandeln möchte. Welche Songs möchte ich jetzt nach einer so langen Zeit auf die Reise schicken?"