Helene Fischer ungeschminkt: Die Schlagersängerin oben ohne!

16 Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Tourneen und eine Heerschar an Angestellten, Helene Fischer ist am Ziel ihrer Träume angekommen. Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2004 steht die Welt der in Sibirien geborenen Sängerin Kopf. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. „Es macht mich wahnsinnig, wenn ich die Paparazzi schon morgens sehe. Dann stehe ich den ganzen Tag wie unter Strom“, verriet sie einst im Gespräch mit „Stern“.