Helene Fischer: In öffentlicher Sauna mit einem anderen Mann erwischt

Im Interview mit dem "NDR" geriet Helene nun ein wenig in Plauderlaune und offenbarte, wie schnell sie nach ihrem "Atemlos"-Durchbruch an Berühmtheit gewann. So sorgte auch ein Saunabesuch von ihr für einen Fanmoment der anderen Art. Helene berichtet aus ihrer Vergangenheit: "Ich war in einer Sauna und habe nur mein Handtuch um mich gehabt. Und dann kam ein älterer Herr auf mich zu und hat ein bisschen gezögert, aber hat dann gefragt: 'Sind Sie nicht die Frau Fischer?'" Für Helene sicherlich ein äußerst fragwürdiger Moment! Doch die Schlagerqueen nimmt sogar im Nachhinein die ganze Geschichte noch mit Humor. Sie fügt hinzu: "Dann hat er so mit mir angefangen zu plaudern. Wir beide standen da nur mit unserem Handtuch. Sowas kommt nicht oft vor, aber das finde ich ganz süß eigentlich."

Was jetzt bei einem öffentlichen Saunabesuch von Helene passieren würde, ist gar nicht auszumalen. Entspannt wäre es für die Schlagerqueen jedenfalls nicht!