Helene Fischer: Jaa, es ist wahr! Im Oktober ist es soweit

"Wir feiern 10 Jahre 'Atemlos durch die Nacht'", verkündet das Team der Sängerin auf Instagram. "Triff Helene Fischer beim Abschlusskonzert der Tour 2023, tauche ein in die Chronik des Songs, erzähle uns Deine Erlebnisse zu 'Atemlos durch die Nacht' und werde Teil eines besonderen Awards für Helene Fischer." Was für eine einzigartige Gelegenheit! Ganze sechs Gewinner soll es geben, die Helene am 8. Oktober in Frankfurt am Main ihren Fan Award persönlich überreichen dürfen. Außerdem werden die Namen von 1000 Fans auf ihrem Award verewigt. Ein ganz besonderes Geschenk!

"Wie die Zeit rennt. Herzlichen Glückwunsch, du süße Maus. Auf noch ganz viele Jahre mit dir und deiner wundervollen Musik", schreibt ein begeisterter User auf Instagram. "Dieser Song begleitet mich ständig durchs Leben. Danke Helene, für so viele tolle Songs", fügt ein weiterer Fan hinzu. Worte, die der 39-Jährigen sicherlich sehr viel bedeuten dürften!