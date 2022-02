Helene Fischer: Jetzt bricht sie endlich ihr monatelanges Schweigen!

Via "Instagram" wendet sich Helene Fischer nun erstmals seit Wochen wieder an ihre Community und offenbart, dass sie den neuen Olympia-Song für die "ARD" kreieren durfte. Helene erklärt: "'Jetzt oder nie' wird der offizielle ARD-Olympia-Song sein." Die Schlagerkönigin ergänzt: "Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich 'jetzt oder nie' geheißen hat. Meist habe ich mich für 'jetzt' entschieden und bin damit gut gefahren. Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde." Wow! Was für Hammer-News, die von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben. So kommentieren sie: "Das ist absolut schön!!" sowie "Ach wie schön! Viel Glück, dass das Lied ein Ohrwurm wird." Mehr Begeisterung geht wohl kaum!