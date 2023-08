Helene Fischer: Kampfansage! Sie hat die Nase voll

Es waren schockierende Szenen, als Helene Fischer bei ihrem Tour-Auftritt in Hannover am Trapez verunglückte. Die Schlagersängerin schlug mit dem Gesicht am Trapez auf und zog sich eine üble Platzwunde an der Nase und am Auge zu. Sie sang tapfer das Lied zu Ende und ging blutüberströmt von der Bühne. Nun feiert sie erneut ihren Tourauftakt nach der Sommerpause und findet klare Worte nach dem Unfall-Horror!