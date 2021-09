Helene Fischer: Nach ZDF-Aus! Sind das ihre geheimen Pläne?

RTL durchläuft derzeit einen Image-Wechsel. Der Sender will auf Seriosität und große Namen setzen- deshalb hat man unter anderem auch Dieter Bohlen bei DSDS und "Das Supertalent" gefeuert und holte stattdessen Florian Silbereisen in die Jury. Obwohl Helene Fischer und Florian Silbereisen schon längst getrennt sind, haben die beiden ein freundschaftliches Verhältnis und arbeiten weiterhin beruflich zusammen. So ist Helene Fischer oft Gast in den Shows von Florian Silbereisen.