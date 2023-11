Helene Fischer: Neuanfang fürs große Familienglück?

Helene schwärmt ja schon länger von Amerika. "Und natürlich ist der Gedanke reizvoll", sagte sie einmal. Vor allem Las Vegas hat es ihr angetan: "Es ist auf jeden Fall eine sensationelle Inspirationsquelle, und definitiv kann man nirgends sonst auf der Welt Shows, Unterhaltung und Magie in diesen Dimensionen erleben." Und: "Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren (…)."

Ein Traum, der nun in Erfüllung gehen könnte? Für Helene wäre es nicht nur aus Karrieresicht ein logischer Schritt. Auch für ihre Familie, ihren Ehemann Thomas Seitel und Tochter Nala, könnte ein Neuanfang neues Glück bringen. In der Heimat nämlich, da können sie kaum noch unentdeckt aus dem Haus. Klar, Helene liebt ihre Fans über alles und ist so dankbar für sie. Aber ungeschminkt zum Bäcker? Mit Nala auf den Spielplatz? Das ist hier kaum möglich.

Für Helene ein Problem: "Ich möchte am liebsten nur meinen Job machen, als Künstlerin auf der Bühne stehen, danach die Tür schließen und einfach eine Privatperson sein." Im großen Amerika, wo der Fokus mehr auf den US-Stars liegt, könnte ihr das gelingen. Abends auf der Bühne singen, tagsüber als normale Familie leben. Ein Neuanfang in Amerika könnte nun genau der richtige Schritt sein.