Helene Fischer: Neuanfang mit Tochter Nala! Ihr altes Leben ist Vergangenheit

Denn derzeit gibt es keine Anzeichen, dass sie im nächsten Jahr größere Konzerte geben wird. Auch "das Schicksal ihrer Weihnachtsshow" im ZDF sei noch "ungewiss", so heißt es. Anfang Oktober spielt sie ihr letztes Konzert in Frankfurt. Dann ist Schluss?

Damit würde sie ihr altes Leben, ihre Fans und Karriere als erfolgreicher Schlagerstar hinter sich lassen. Allerdings gibt es auch eine andere Erklärung für die Planungen nächstes Jahr: dass Helene Fischer nur eine längere Auszeit nimmt, um ihre Kräfte wieder zu sammeln für die nächste spektakuläre Bühnenshow.

Doch die Sorgen bleiben. Wurde der Sängerin in ihrer aktuellen Sommerpause etwa bewusst, dass sie so nicht mehr weitermachen will? Dass sie einen Neuanfang braucht? Immerhin lief ihr Comeback anders, als sie geplant hatte. Eine Rippenverletzung bei den Proben, Probleme mit der Sehkraft und dann war da noch der schlimme Trapezunfall.

Ist dieses anstrengende Tourneeleben überhaupt noch etwas für mich? Vielleicht hat sich Helene diese Frage gestellt, während sie mit ihrem Thomas am Strand lag und Tochter Nala (1) beim Buddeln im Sand zusah. Gut möglich …

Früher schwärmte sie vom Leben als Sängerin, konnte sich vermutlich nichts anderes vorstellen. Doch seit sie Mama ist, hat sich einiges verändert. "Ich kann sagen, dass ich glücklicher denn je bin", betonte sie nach der Geburt von Nala. Ja, Mutter zu sein, ist eine elementare Erfahrung – alles ändert sich. Auch Helenes Prioritäten haben sich geändert. Das könnte ihr nach der harten Tour noch bewusster geworden sein.