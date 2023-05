Helene Fischer: Überraschender Neuanfang nach ihrer Tour

Ob sie gerade schon Vorkehrungen trifft? Es sind zwar noch ein paar Monate, bis Helene ihre Megatour im Oktober beendet hat, doch dann wird sie sicher untertauchen. Was sie natürlich sorgfältig plant, wie alles in ihrem Leben.

Wo geht es hin? Bestimmt wird ihr Sehnsuchtsort Mallorca zu ihren Favoriten gehören. "Wenn ich mal meinen Kopf lüften möchte, fliege ich schnell nach Mallorca", sagte Helene einst. Ob Thomas dann an ihrer Seite sein wird? Fans fragen sich schon lange, wie echt ihre Liebe ist. Bestes Beispiel: Während sie für ihn einen Liebessong singt, sonnt er sich im neuen Ruhm auf ihrer Bühne.

Ob mit oder ohne Thomas: Helene wird nach ihrem vollgepackten Terminkalender eine Auszeit brauchen. Sie weiß, wie wichtig es ist, an sich selbst zu denken. Sie stand schon mal kurz vorm Burn-out. "Ich glaube, ich war wahrscheinlich so kurz davor, aber ich habe Gott sei Dank noch so die Kurve gekriegt und habe dann einfach gemerkt, ich bin tatsächlich ein bisschen leer. Und wenn man als Künstler keine Emotionen so richtig mehr empfindet, wenn man alles nur noch als anstrengend empfindet, dann muss man da einfach ehrlich zu sich sein und da auch wirklich ein bisschen auf die Bremse treten. Und genau der Punkt kam dann auch."

Nach ihrem letzten Auftritt wird Helene wohl die Reißleine ziehen. Sie wird untertauchen – endlich normale Dinge tun. Ihre Zeit Töchterchen Nala widmen. Helene liebt es, an einem Ort, an dem sie sich sicher fühlt, einfach nur Mutter und Hausfrau zu sein. "Ich liebe es, so Dinge zu tun wie zu kochen oder Hausarbeit. Ich finde das entspannend und schön", schwärmte sie vor nicht allzu langer Zeit. Statt auf der Bühne zu singen, singt sie mit Nala lieber fröhliche Kinderlieder. Eine Flucht, ja, aber eine, die jede liebende Mutter verstehen kann.

