Helene Fischer: Jaa, jetzt sehen wir endlich ihren Babybauch!

Während sich Helene in den letzten Monaten zu ihrer Schwangerschaft bedeckt hielt, scheint sie nun kein Geheimnis mehr daraus zu machen. So strahlte sie Schlagerqueen im Gespräch mit Moderatorin Janin Ullmann über beide Ohren, als sie über ihren Nachwuchs mit Thomas sprach. Helene offenbarte: "Ich bin so glücklich gerade. Besser kann es nicht laufen. Ich habe mir gewünscht, dass es alles aufgeht, aber das alles auf einmal SO positiv ist, macht mich sehr glücklich." Wow! Was für wundervolle Worte! Doch damit nicht genug! Unter Helenes XXL-Strickpullover lässt sich schnell erahnen, dass sie darunter eine ordentliche Babykugel versteckt. In Helenes Schwangerschaftsstadium kein Wunder! Schließlich soll die Sängerin bereits in zweiten Monaten Mutter werden! Einfach nur goldig!

Ob Helene uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Auftritten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...