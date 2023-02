Helene Fischer: Neue Liebe! Jetzt hat sie ihn endgültig verloren

Das pikante Geheimnis: Sara ist gar nicht so neu im Leben von Florian. Sie arbeitete in einem Hotel in der Nähe, am Fuschlsee, er kennt sie mindestens schon seit 2017. Die offizielle Trennung von Helene war aber erst im Dezember 2018. Damals träumte die Sängerin mit Florian von einem gemeinsamen Leben, das Liebesnest war gekauft, Umbaupläne in Arbeit.

Heute wohnt sie mit ihrem aktuellen Freund Thomas Seitel in genau diesem Haus am Ammersee, zusammen mit dem gemeinsamen Töchterchen Nala. Doch wie glücklich sie mit ihm ist, steht in den Sternen. Thomas scheint derzeit spurlos verschwunden zu sein, wurde lange nicht mehr mit ihr oder dem süßen Nachwuchs gesehen.

Und auch Florian, der für Helene trotz Trennung immer eine starke Schulter und ein wichtiger Ratgeber blieb, auf den sie sich verlassen und dem sie ihr Herz ausschütten konnte, hat offensichtlich jetzt andere Prioritäten in seinem Leben gesetzt und die eigene Zukunft ohne seine Ex geplant.

Noch hat er Sara nicht offiziell an seiner Seite präsentiert, aber seine besten Kumpels kennen sie längst: DJ Ötzi strahlte schon auf gemeinsamen Fotos mit ihr in die Kamera.

Ist für das einstige Traumpaar aber wirklich alles vorbei? Auch wenn es derzeit so aussieht, am Ende siegt sicher ihre enge Freundschaft!

Helene Fischer: Baby-Hammer! Florian Silbereisen hat sich verplappert. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: