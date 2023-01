Helene Fischer: Neue Sorge! Ist ihre Tour in Gefahr?

Wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht sie durch – koste es, was es wolle. Schwäche zeigen? Niemals! Sich eine Pause gönnen? Nein! Auf die Signale ihres Körpers hören? Kommt nicht infrage! Gerade trainiert Helene Fischer mit den Artisten des Cirque du Soleil in Montreal (Kanada) für die 70 Mega-Konzerte im nächsten Jahr – und wie sehr sie im Job immer wieder an ihre Grenzen geht, das hat sie jetzt in einem Interview verraten.

