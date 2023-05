Helene Fischer: Neuer Tiefpunkt! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

Auf diversen Social Media Kanälen hagelt es nun heftige Kritik für Helene Fischer. Ihre Fans können einfach nicht verstehen, warum sie den Werbedeal angenommen hat:

"Braucht die jetzt schon Lidl Werbung?"

"Hat die nicht genug Karten für ihr Konzert verkauft?"

"Ein Grund mehr, bei Lidl nicht einzukaufen."

"Ich glaube, ich habe eine ganz neue Form von Fremdscham entdeckt."

Wie bitter! Dabei hatte die Schlagersängerin so sehr gehofft, dass ihr Spot ein echter Hit wird. In dem Clip ist zu sehen, wie sie auf Einkaufstour in einem "Lidl"-Supermarkt ist und dabei "Atemlos durch die Nacht" hört. Ein Griff ins Klo, wenn es nach ihren Kritikern geht...