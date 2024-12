„Wer wird Millionär“-Spezial: TV-Panne! Scheinwerfer stiehlt Günther Jauch die Show

Im Hintergrund versuchte die Regie das Problem zu lösen – mit mäßigem Erfolg: Zwar leuchtet der Scheinwerfer nicht mehr – er brummt aber munter weiter. Eine Steilvorlage für Jauch: „Das ist wie bei manchen Menschen, wo man sich fragt: Wozu sind die noch nutze? Geben nur Geräusche von sich.“

Am Ende half nur eins: Die Sendung wurde unterbrochen! Drei Studioarbeiter rückten an, während Jauch mit seinem Kandidaten weiter plaudert. „Kommt das jetzt im Fernsehen, was wir hier machen?“, will er vorher vorsichtshalber wissen. „Das kommt im Fernsehen, ja“, die Antwort. Immerhin: Danach konnte es weiter gehen – ganz ohne Brummen.