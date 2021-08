Helene Fischer: Peinliche Protz Show! Jetzt setzt sie alles aufs Spiel

Ihre Luxus-Outfits sind für die meisten Fans unbezahlbar. Der löchrige Prada-Rollkragenpullover aus ihrem neuen Video ist mit ca. 800 Euro nicht gerade ein Schnäppchen, ebenso wie der Designer-Glitzer-Body für fast 1300 Euro. Eine Menge Geld, davon leben andere den ganzen Monat! Ist das noch die bodenständige Helene, die alle so lieben? Hmmm...

Ihr Flirt mit Luis Fonsi im Video geht auch einigen zu weit. Sexy schmiegt sich Helene an den verheirateten US-Superstar. Das kommt bei ihrem Partner Thomas Seitel (36) sicher nicht gut an. Helene spielt mit dem Feuer und bringt damit ihr privates und berufliches Glück in Gefahr! Wird sie sich die Worte ihrer Fans zu Herzen nehmen? "Sie sind mir einfach wichtig, sie sind wie ein Spiegel für mich", hatte die Sängerin mal über diese geschwärmt. Und erst vor Kurzem sagte sie: "Ich durfte mir die Zeit nehmen, an Songs zu schreiben. Habe mich eingebracht, wie noch nie". Hoffentlich haben die nächsten Lieder mehr drauf...