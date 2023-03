Helene Fischer: Plötzlich verschwunden! Große Sorge um die Sängerin

Sie war so voller Tatendrang und es schien, als wäre Helene nach ihrer Babypause wieder bereit für die Bühne. Dafür ging sie nach Montreal (Kanada) und trainierte hart an dem Programm für ihre kommende Tournee. Immer wieder meldete sie sich mit kleinen Videobotschaften. Doch jetzt scheint sich etwas geändert zu haben.

Es gibt keine Videos mehr, keine Grußbotschaften an ihre Fans. Ihr Strahlen ist verschwunden. Hat sich die Sängerin zu sehr übernommen? Immerhin war sie so ein enormes berufliches Pensum lange nicht gewohnt. Und sie weiß, dass sie überzeugen muss, niemanden enttäuschen darf. Schließlich ist es ihr großes Comeback nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Nala. Es wäre nicht das erste Mal, dass ihr alles zu viel würde. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erlitt sie fast einen Burn-out, wie sie selbst verriet. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich ein bisschen leer bin. Und wenn man als Künstler keine Emotionen mehr empfindet, wenn man alles nur als anstrengend empfindet, dann muss man ehrlich zu sich sein und auf die Bremse treten. Und genau der Punkt kam dann auch." War Helene jetzt wieder an diesem Punkt?