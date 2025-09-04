Dass Helene den Namen ihrer Tochter bislang nicht preisgibt, ist kein Zufall. Schon bei ihrem ersten Kind zeigte sich die Schlager-Ikone äußerst zurückhaltend. Damals war es die „Bild“-Zeitung, die den Namen ausplauderte – nicht Helene selbst. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre ihrer Familie könnte es also gut sein, dass der Name der zweiten Tochter nie verraten wird und auch nicht erneut über Umwege an die Öffentlichkeit gelangt.