Helene Fischer: Sanskrit für “Meer” –Dieser Babyname fürs 2. Kind passt perfekt zu “Nala”
Helene Fischer ist wieder Mama geworden! Den Babynamen behielt die Sängerin bislang streng geheim …
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden.
© IMAGO / Berlinfoto
Vor rund einer Woche meldete sich Helene Fischer in einem handgeschriebenen Brief an ihre Fans zurück. Darin bestätigte die Sängerin die Geburt ihrer zweiten Tochter. Doch konkrete Details wie das Geburtsdatum oder gar den Namen des Babys verriet sie nicht. Und genau das ist es, was ihre Fans nun in Atem hält: Alle warten gespannt auf den ersten Hinweis, wie das kleine Mädchen heißt.
Geheimhaltung rund um den Babynamen
Dass Helene den Namen ihrer Tochter bislang nicht preisgibt, ist kein Zufall. Schon bei ihrem ersten Kind zeigte sich die Schlager-Ikone äußerst zurückhaltend. Damals war es die „Bild“-Zeitung, die den Namen ausplauderte – nicht Helene selbst. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre ihrer Familie könnte es also gut sein, dass der Name der zweiten Tochter nie verraten wird und auch nicht erneut über Umwege an die Öffentlichkeit gelangt.
Das bedeutet der Name der ersten Tochter
Die erste Tochter von Helene Fischer trägt den Namen Nala. Ein Name, der auf Suaheli so viel wie „die Löwin“, „die Königin“ oder „das Geschenk“ bedeutet. Viele vermuten, dass Helene sich dabei vom Disney-Klassiker „König der Löwen“ inspirieren ließ, in dem die Löwin Nala an der Seite von Simba eine Hauptrolle spielt. Damit bewies Helene schon beim ersten Mal ein Händchen für einen klangvollen, symbolträchtigen und zugleich modernen Namen.
5 Namensideen für Helenes zweite Tochter
Um die Neugier der Fans zumindest ein bisschen zu stillen, haben wir fünf Namensideen zusammengestellt, die zu Helene und ihrer Familie passen könnten:
Mira
Ein absoluter Favorit: Kurz, melodisch und international verständlich. „Mira“ bedeutet je nach Herkunft „wunderbar“, „Prinzessin“ oder auch „Meer“. Ein Name, der genauso stark und zugleich poetisch klingt wie „Nala“.
Ayla
Der türkische Name heißt „Mondschein“. Gemeinsam mit „Nala“ entstünde ein harmonisches Geschwisterpaar: Sonne und Löwe auf der einen Seite, geheimnisvoller Mondschein auf der anderen.
Aurora
Bekannt aus Disneys „Dornröschen“ und übersetzt mit „Morgendämmerung“. Ein Name voller Märchenmagie, Hoffnung und Eleganz – ideal für Fans von starken, symbolischen Bedeutungen.
Leona
Abgeleitet vom lateinischen „leo“ = Löwe. Leona wäre die perfekte Ergänzung zu Nala, denn beide Namen spiegeln Stärke, Mut und eine königliche Aura wider.
Stella
Der lateinische Begriff für „Stern“ klingt klar, leuchtend und modern. Während Nala die Erde symbolisiert, bringt Stella den Himmel ins Spiel – ein wunderschönes Gleichgewicht.
Unsere Vermutung
Ob Helene ihre Tochter jemals offiziell beim Namen nennen wird, bleibt abzuwarten. Doch sollte sie sich wieder für einen klangvollen, internationalen Namen mit symbolischer Tiefe entscheiden, liegt „Mira“ ganz weit vorn. Auch Ayla, Leona, Aurora oder Stella würden perfekt in die Reihe passen. Eines ist sicher: Egal, wie das kleine Mädchen heißt – die Begeisterung um Helene Fischers Familienglück ist riesig.