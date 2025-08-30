Helene Fischer: Nach zweitem Baby – Große Aufregung um Babynamen
Nach Helene Fischers Baby-News überschlagen sich Gratulationen – doch auch die Frage nach dem Namen ist zutiefst präsent!
Helene Fischer ist vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden.
© IMAGO / Future Image
Helene Fischer ist wieder Mama geworden – und die Glückwünsche aus der Schlagerwelt und von ihren Fans reißen nicht ab. Doch eine Frage beschäftigt alle gerade mehr als alles andere: Wie wird das neue Baby heißen?
Auf Instagram verkündete Helene die Geburt ihrer zweiten Tochter mit einem emotionalen Brief. Die Freude ist riesig – nicht nur bei ihr und ihrem Partner Thomas Seitel, sondern auch bei Kolleginnen wie Maite Kelly oder Barbara Meier, die sofort liebe Grüße schickten. „Genieße die Zeit in vollen Zügen“, schreibt Sängerin Hannah. Und auch die Fans feiern Helene für ihr Familienglück.
Spannende Spekulationen um Babynamen
Doch während die Glückwünsche eintrudeln, brodelt es in den Kommentarspalten: Wie wird das Baby wohl heißen? Nach ihrer ersten Tochter Nala – eine Hommage an die starke Löwin aus „König der Löwen“ – sind die Erwartungen hoch. Wird auch die zweite Tochter einen besonderen Namen bekommen? Vielleicht wieder eine Anspielung auf eine Filmfigur oder eine starke Frau? Die Spekulationen laufen heiß: Von „Arielle“ bis „Elsa“ ist alles dabei.
Große Ankündigung von Helene
Bisher schweigt Helene – und das macht die Sache nur noch spannender. In Fan-Foren und auf Social Media wird schon fleißig geraten und diskutiert. Was meinst du: Welcher Name würde zu Helene und ihrer kleinen Familie passen?
Neben dem Babyglück gibt’s übrigens noch mehr News: Helene plant zwei Kinderalben für dieses Jahr und 2026 eine große Stadiontour zum 20-jährigen Bühnenjubiläum. Die legendäre „Helene Fischer Show“ im ZDF fällt dafür 2025 aus – aber mal ehrlich: Wer hätte mit zwei kleinen Kindern und so vielen neuen Projekten nicht auch alle Hände voll zu tun?
Wir sind gespannt, wann Helene das Geheimnis um den Babynamen lüftet – und halten euch natürlich auf dem Laufenden!