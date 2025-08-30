Helene Fischer: Nach zweitem Baby – Große Aufregung um Babynamen

Doch während die Glückwünsche eintrudeln, brodelt es in den Kommentarspalten: Wie wird das Baby wohl heißen? Nach ihrer ersten Tochter Nala – eine Hommage an die starke Löwin aus „König der Löwen“ – sind die Erwartungen hoch. Wird auch die zweite Tochter einen besonderen Namen bekommen? Vielleicht wieder eine Anspielung auf eine Filmfigur oder eine starke Frau? Die Spekulationen laufen heiß: Von „Arielle“ bis „Elsa“ ist alles dabei.