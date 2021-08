Helene Fischer: Schlimme Fotos nach ihrem Comeback aufgetaucht - So schlecht geht es ihr wirklich

Schlagzeilen als gefeierter Star macht sie schon lange nicht mehr. Und ihre Fans fragen sich: Wie konnte die Schlager-Queen so tief fallen? Seit zwei Jahren hat sich die Sängerin komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Kein Wunder, dass ihr – laut einer aktuellen Umfrage – Andrea Berg (55) den Rang als beliebteste Schlagerkönigin abgelaufen hat. Auch in Sachen Privatleben sieht es nicht viel rosiger aus. In einem bayerischen Dörfchen am Ammersee – wo Helene und Partner Thomas Seitel (36) ihr Traumhaus errichten lassen – sind sie bei den Nachbarn jetzt schon unten durch. Warum? Die Protz-Villa sei für die Gemeinde eine "Bausünde", Helene stets unterkühlt, wenn man sie antrifft. Auch in Familienangelegenheiten ist Herzlichkeit gerade ein Fremdwort. Auf Nachfrage bei Thomas' Vater Günter erklärt der laut "Freizeitwoche", dass er kaum Kontakt habe und nicht weiß, was mit seinem Sohn und Helene ist.