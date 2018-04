Wow! Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) sind schon seit zehn Jahren zusammen. Das müssten die beiden eigentlich feiern und genießen. Doch Flori lässt es lieber in einer zünftigen Männerrunde krachen – mit den Jungs seiner Band Klubbb3.

Helene Fischer: Böse Vorwürfe von einer Kollegin

Das Schlagertrio mit Jan Smit (32) und Christoff (41) genießt den Erfolg und zelebrierte etwa den ersten Platz in den Albumcharts ausgiebig: „Als wir nachts gegen zwei Uhr im Hotel ankamen, haben wir mit einem schönen Bier angestoßen“, erzählt Flori. „Am nächsten Tag feierten wir bei einer Autogrammstunde weiter.“

Treibt es Florian Silbereisen zu wild?

Auf Facebook gibt die Band tiefe Einblicke in ihr wildes Partyleben. Das Foto eines übermüdeten Florian im Internet rief bereits seine Fans auf den Plan: „Florian sieht angeschlagen aus“, sorgte sich einer. „Er gehört ins Bett“, schrieb ein anderer. Wie muss Helene sich nur fühlen? Ihr Freund treibt ein riskantes Spiel mit seiner Gesundheit – und seiner Liebe!

Schließlich meinte Flori jüngst zum Thema fliegende Dessous bei Klubbb3-Konzerten: „Wenn es so weit ist, werden wir uns beraten, wer welche Einzelteile mit nach Hause nehmen darf.“ So kennen wir den sonst so bodenständigen Bayern gar nicht! Und erst recht nicht seine Helene. Die Machosprüche dürften sie tief verletzen. Ob all das auf Dauer noch gut gehen kann?