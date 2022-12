Helene Fischer: Schockierendes Knast-Geständnis! Ihr Freund packt aus

Helene Fischer und Kiefer Sutherland hatten sich 2018 kennengelernt. Sie holte ihn in ihre Weihnachtsshow, sang ein Duett mit ihm. Kiefer war danach hin und weg: „Helene ist unglaublich. Sie arbeitet so hart und sie ist eine fantastische Sängerin“, schwärmte er. „Diese Frau ist mit Sicherheit auch eine wunderbare Mutter.“

Wenn es nach Kiefer geht, würde er am liebsten sofort wieder mit Helene auf der Bühne stehen oder sie in einem ihrer Konzerte besuchen. Doch kann Helene ihm jetzt überhaupt noch trauen?

Freunde von ihm haben verraten, dass er Helene samt Familie gerne nach Amerika einladen würde. Das könnte ihr gefallen. Denn wie sagte sie kürzlich in einem Interview? „Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show in Las Vegas zu präsentieren. Es ist aber nichts, was ich in naher Zukunft verfolgen möchte.“ Kiefer braucht also viel Geduld …