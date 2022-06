Helene Fischer: Sie macht Schluss wegen Florian Silbereisen!

Flori verrät jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung, dass am 23. Juli das Event "Das große Schlagercomeback 2022" in Leipzig stattfinden wird. "Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Es wird eine ganz besondere Show in einer riesengroßen Glashalle!", freut sich der Schlagersänger.