Helene Fischer: Sie nimmt offiziell Abschied

Als Sängerin ist Helene Fischer viel unterwegs, sitzt ständig im Flieger. Und so hat sie auch viele Momente am Flughafen Tegel verbracht. Jetzt ist das aber für immer vorbei. "Letzter Flug von Berlin-Tegel! Historischer Flughafen-Moment! Ich mochte dich, Tegel, du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön, aber man wusste, was man an dir hatte! Auf den letzten Drücker den Flieger zu kriegen ging nur mit dir! Goodbye", schreibt die schöne Blondine bei Instagram.

Ein Abschied, der ihr offenbar gar nicht so leicht fällt.