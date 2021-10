Helene Fischer: Traurige Beichte! Sie plagen große Selbstzweifel!

Obwohl Helene auf der Bühne stets eine Bombenfigur abgibt, offenbart die Schlagersängerin nun, dass für sie das Erlenen von neuen Choreografien mit viel Herausforderungen verbunden ist. So erläutert sie im Musikfilm 'Im Rausch der Sinne': "Man denkt sich so, das sieht überhaupt nicht sexy, nicht smooth aus, es ist noch gestelzt. Ich kriege diesen Arm nicht schnell genug dahin, wo er sein muss. Man will natürlich, dass es sofort sitzt - das sieht ja super aus bei den anderen." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in Helenes Innerstes geben. Doch unterkriegen lässt sich die Power-Frau davon definitiv nicht! So ist es für sie einfach das Größte, sobald die Bühnenscheinwerfer angehen: "Bei mir legt sich wirklich komplett der Schalter um, sobald ich in meinem Outfit stecke, sobald ich die Schuhe anhabe, die Heels. Und mein ganzer Körper vibriert und will nach vorn. Ich bin wie ein Rennpferd, das jetzt nach draußen möchte." Ob Helene wohl in der nächsten Zeit noch mehr intime Details dieser Art preisgeben wird? Wir können gespannt sein...