Helene Fischer: So schlimm war ihre Verletzung wirklich

Helene Fischer musste in den letzten Wochen einiges durchmachen: Wegen einer schlimmen Rippenfraktur musste die Schlagersängerin sogar ihre Tour verschieben, wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte: "Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen.", so Helene. Gesundheit geht nunmal vor. Vor einigen Tagen dann das Bühnen-Comeback: Nur 23 Tage nach ihrem schlimmen Unfall steht sie wieder auf der Bühne und feiert ihren Tourauftakt in Hamburg.

Doch hat die Schlagerqueen ihre schlimme Verletzung wirklich schon überwunden?