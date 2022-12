Helene Fischer: Sogar ihre Mutter ist in Sorge

RTL hat Helene Fischer in Kanada getroffen, dort probt sie für ihre kommenden 69 Shows. Sie wirbelt durch die Luft und lässt keinen noch so schwierigen Stunt aus. Kein Wunder, dass sich ihr Umfeld da Sorgen macht. "Ich habe meiner Mum und meinen Freundinnen versprochen, nichts Gefährliches mehr zu machen", erklärt die 38-Jährige ganz offen. Doch sie findet auch: The Show must go on. "Aber einen Aha-Moment brauchen wir ja schon", lächelt sie.

Und Mama Maria muss sicher keine Sorgen machen. Denn Helene arbeitet mit Vollprofis und ist natürlich auch gesichert. Und: Die Blondine liebt ihren Job. Und das ist doch am Ende das Wichtigste...

