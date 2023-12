Helene Fischer: Süße Glücks-Nachricht! Und Flori wusste es sicher zuerst

Und einer dieser besonderen Wegbegleiter ist eben Florian Silbereisen. Die vielen gemeinsamen Erlebnisse verbinden sie auch nach dem Liebes-Aus. Helene sagte ihm einmal: "Ich bin so dankbar, dich weiterhin als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben!" Und Florian bestätigte: "Wir telefonieren fast täglich." Und klar, wer so regelmäßig miteinander spricht, der wird sich auch viel anvertrauen. Dinge, die andere noch nicht wissen.

Helenes Planung ist ja auch für Florian als Freund wichtig. "Du bist immer eingeladen (…)", sagte Helene zu ihm, als es um gemeinsame Kaffeenachmittage ging. Wenn sie sich nun noch mehr Zeit für Freunde und Familie nimmt, kann auch er häufiger vorbeischauen. Ein großes Glück, auch für ihn.

