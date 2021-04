Helene Fischer: Süßes Liebesnachricht von Florian Silbereisen

Zehn Jahre lang waren sie das Traumpaar der Schlagerwelt. Flori ließ sich als Liebesbeweis sogar Helenes Gesicht auf den Oberarm tätowieren. Nach dem Beziehungs-Aus fragte sich alle Welt, was er nun mit dem Tattoo machen würde. Vielleicht ein sogenanntes Cover Up, also ein neues Tattoo, das das Alte überdeckt? Doch Florian denkt gar nicht daran.