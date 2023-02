Helene Fischer: Traurige Trennung! Es bricht ihr das Herz

Für Helene dürfte es äußerst schwierig sein, nicht mehr so viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können. Während die beiden zuvor noch den ganzen Tag zusammen waren, muss die 38-Jährige sich nun vermehrt auf ihre anstehenden Konzerte konzentrieren. Da blutet das Mama-Herz!

Zum Glück kann Helene sich in all der Zeit voll und ganz auf ihren Thomas verlassen. Und auch ihre Eltern helfen bestimmt gerne und kümmern sich um Nala, während die Sängerin über die Bühne wirbelt. Was für eine Erleichterung!