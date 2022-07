Helene Fischer: Trennung! Sie lässt alles hinter sich

Hat Thomas Seitel etwas damit zu tun? Gut möglich, dass die neue Liebe Helene Fischer dazu inspiriert, auch beruflich einen Neuanfang zu wagen. Im Interview mit Janin Ullmann offenbarte die Schlager-Queen einmal, wie sie den Anfang ihrer Liebe zu Thomas Seitel damals empfunden hat. "Und passiert etwas im Leben, darauf bist du nicht vorbereitet und hast du so auch alles nicht geplant, und am Schluss, rückblickend und reflektierend, ergibt alles Sinn." Hat ihr dieser Sprung ins kalte Wasser damals den Mut geschenkt, auch beruflich neue Wege einzuschlagen, sich von Altbewährtem zu trennen? Es scheint so. Sicher war jedoch auch Thomas Seitel überrascht davon, dass seine Freundin plötzlich so furchtlos zu neuen Ufern aufbricht. Doch er steht seiner Liebsten mit Rat und Tat in jeder Lebenslage zur Seite, wie sie selbst verriet. "Ich habe natürlich Thomas im Entstehungsprozess involviert und natürlich auch Dinge reinhören lassen, wo ich früher immer gesagt hätte, nee das ist mir noch zu früh. Und jetzt ist das alles anders. Ich lasse ihn so teilhaben, an meinem Sein, an meinem Leben."