Helene Fischer & Florian Silbereisen: 5 Jahre nach der Trennung! Ist das der wahre Grund für das Liebes-Aus?

Dabei hatte Thomas den beiden so die Daumen gedrückt. "Man hat sich immer gewünscht, dass die beiden heiraten und Kinder kriegen. Genauso wie die Menschen immer wollten, dass Dieter Bohlen und ich dickste Freunde sind. Deshalb ist der Aufschrei immer so immens, wenn so eine Partnerschaft auseinandergeht. Bei Helene Fischer und Florian Silbereisen muss ich sagen: Beide haben einander gutgetan."