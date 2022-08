Helene Fischer & Florian Silbereisen: Die beiden genießen heimlich ihr Sommerglück

Schon als Helene und Flori gerade gemeinsam in seiner Show "Das große Schlagercomeback" auf der Bühne standen, konnten es ja alle sehen: Helene ist wieder bei ihrem Florian, in seinen Armen. Das Traumpaar ist, trotz der Trennung 2018, wieder vereint. Fast so, als wäre ihre Liebe nie erloschen. Und die Sommergefühle, die steigenden Temperaturen, sie scheinen sie jetzt richtig zu beflügeln! Was haben der Showmaster und die Sängerin auf der Bühne alles miteinander geplaudert, gelacht, in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit geschwelgt. Doch auch abseits des Scheinwerferlichts, ganz heimlich, liegt da doch ein Knistern in der Luft!

