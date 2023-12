Helene Fischer & Florian Silbereisen: Die Wahrheit hinter ihrer Trennung

"Man hat sich immer gewünscht, dass Helene und Florian heiraten und Kinder kriegen. Beide haben einander gutgetan. Aber ich glaube, das große Problem war die fehlende gemeinsame Zeit. Wenn beide Partner so viel machen und man sich in der wenigen Zeit zusammen auch noch verstecken muss – das sind Faktoren, die eine Beziehung schwer machen", zieht Thomas Anders die traurige Bilanz. Für ihn sei es da nur die logische Konsequenz gewesen, dass sich Helene während ihrer Tour 2018 in Thomas Seitel verliebte, ihren jetzigen Ehemann und Vater ihrer Tochter Nala.