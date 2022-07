Helene Fischer & Florian Silbereisen: Geheimer Liebesurlaub auf Mallorca

An romantischen Worten füreinander mangelt es der Sängerin und dem Showmaster nämlich ganz und gar nicht! "Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt", schwärmte Helene kurz nach dem Liebes-Aus. Und Flori bestätigt: "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen." Doch nicht nur öffentlich, auch im Geheimen genießen sie ihr Glück. So telefonieren sie zum Beispiel regelmäßig. Was genau da besprochen wird? Das wissen nur die beiden. So viel ist aber klar: Sie schmieden auch gemeinsame Pläne. Wie etwa den Sensationsauftritt von Helene in Floris ARD-Sendung "Das große Schlagercomeback 2022" am 23. Juli. "Wir haben die Show ganz heimlich geplant", schmunzelt der Showmaster vielsagend.

Ja, Helene und er sprechen die gleiche Sprache! Sie passen einfach so perfekt zusammen. So viel besser noch als Helene und ihr Partner Thomas (37). Die beiden hat man schließlich schon lange nicht mehr zusammen gesehen. Keine verliebten Pärchenauftritte, keine strahlenden Familienbilder. Stattdessen nun ihr Auftritt bei Flori. Fast schon wie ein Liebesbeweis.

Und so scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis Helene und Flori vielleicht wirklich bald wieder gemeinsam auf Mallorca auftauchen. Dort könnten sie dann an den malerischen Häfen spazieren, in einem der schönen Cafés sitzen, am Strand die Seele baumeln lassen.

Schon früher schwärmte Helene: "Wenn ich mal meinen Kopf lüften möchte, fliege ich schnell nach Mallorca." Und Florian verriet: "Wir verbringen gern zwei, drei Tage hier." In ihrem kleinen Paradies. Ihrem geheimen Ort des Glücks.