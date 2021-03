Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Comeback und Blitzhochzeit?

"Weißt du, wie schwer es war, dir heute nicht zu schreiben?", erklärte sie ihm im November 2019 vor einem Millionenpublikum auf der Bühne. Sie überraschte ihn damals in seiner Sendung "Schlagerboom" – beide umarmten sich zärtlich, hatten feuchte Augen, strahlten sich voller Liebe an. "Es ist mir ein großes Bedürfnis gewesen, hier bei dir zu sein", flüsterte sie ihrem gerührten Ex zu. Zudem erklärte sie, dass sie dankbar sei, ihn, einen "so tollen Menschen", weiterhin in ihrem Leben zu haben.

Für ihren Thomas müssen diese Worte wie eine Ohrfeige gewesen sein! "Die beiden haben sich vielleicht als Paar irgendwann verloren, aber sie wollen sich gegenseitig weiterhin als Menschen im Leben behalten", erklärte er damals tapfer in einem Interview. Vielleicht war er doch zu gutgläubig …