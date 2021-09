Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Hammer! Die Gefühle sind noch da

Ja, die Chancen stehen sehr gut! Helene hat eine neue Single veröffentlicht: "Vamos a Marte", ein Duett mit dem Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi (43). Das möchte sie ganz Fernsehdeutschland präsentieren. Außerdem steht nächstes Jahr ein Megaauftritt an. Das größte Konzert ihrer Karriere, am 20. August 2022 in München. Vor 150 000 Zuschauern. Auch das will natürlich beworben werden. Und wo ginge das besser als in der Show von Florian Silbereisen?