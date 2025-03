Helene Fischer & Florian Silbereisen: Schluss mit den Lügen! Jetzt fliegt ihre peinliche Liebesshow auf…

Sie schauen sich tief in die Augen, halten sich im Arm. Ihr Kopf liegt auf seiner Schulter und seine Hand zärtlich auf ihrem Rücken – Showmaster Florian Silbereisen (43) und unsere Schlagerkönigin Helene Fischer (40) sind sich sechs Jahre nach ihrer Trennung so nah wie schon lange nicht mehr – zumindest wenn sie mit ihrem Duett "Schau mal herein" auf der Bühne stehen. Die Fans sind sich sicher: Da läuft doch wieder was. Aber nein, es ist alles nur eine peinliche Liebes-Show!