Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Reunion! Ihre Gefühle waren nie weg

Seit Jahren schon plant Helene Fischer (36), in ihre neue Villa, die an einem See in Bayern liegt, zu ziehen. Fleißig wird dort gebaut und renoviert. Es scheint, als könnten sie und ihr Freund Thomas Seitel (36) dort bald wohnen – im September feierten sie bereits mit Freunden und Familie das Richtfest! "Für uns als Paar ist dieses Haus ein bedeutender, wichtiger Schritt in eine gemeinsame Zukunft", so Helene laut "Freizeitwoche".