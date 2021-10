Helene Fischer & Stefan Raab: Jaaa, sie machen es endlich offiziell

Zwar fällt die "Helene Fischer Show" im ZDF aus, aber nun hat sich SAT.1 die Schlagerqueen geangelt - und plant einen ganzen Abend mit der Sängerin! "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" soll am 12. November 2021 auf dem Sender ausgestrahlt werden. Das Besondere an dem Format: TV-Legende Stefan Raab übernimmt die musikalische Leitung in der Show, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. In dem Format soll die Freundin von Thomas Seitel neue Songs ihres Albums performen. Darauf hätten sie sich und Stefan Raab geeinigt.