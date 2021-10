Helene Fischer & Thomas Seitel: Blitzhochzeit während der Schwangerschaft

Ob es stimmt? Unklar. Fest steht, dass in Helenes Musikvideo "Volle Kraft voraus" tatsächlich ein verdächtiger Ring an ihrem Finger funkelt. Wann die Hochzeit stattgefunden haben könnte? Topsecret! Doch in ihrem Umfeld wurde darüber schon länger getuschelt. Als wir mit der Freundin wenige Tage vor der Baby-News darüber sprechen, dass viele Fans sich ja noch immer ein Liebes-Comeback von Helene und Florian Silbereisen (40) wünschten, erklärt sie vielsagend: "Stellen Sie sich vor, Sie haben sich getrennt, sind neu verheiratet, und ständig kommt jemand und sagt, das ist doch nur eine zeitweilige Erscheinung." Neu verheiratet? Die Freundin sagt mit Nachdruck: "Ich habe durchaus den Eindruck, dass Helene gerade sehr, sehr glücklich ist!"

Das ist sie ganz sicher! Vor allem die Schwangerschaft ist ein wunderbarer Grund zur Freude. "Dieses Baby ist ein absolutes Wunschkind. Für Helene und Thomas ist es die Krönung ihrer großen Liebe. Beide sehnen sich schon lange nach einer eigenen Familie", erzählt eine Insiderin in "Bild". Auch der Zeitpunkt könnte für die beiden kaum besser sein. Ihr neues Zuhause am bayerischen Ammersee ist so gut wie fertig. "Wenn ich hoffentlich auch bald Kinder haben werde, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken", schwärmte Helene einst.