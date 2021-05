Helene Fischer & Thomas Seitel: Ein Baby soll ihre Liebe retten

Das Timing für Helene wäre perfekt: Ihr Traumhaus am bayerischen Ammersee ist fast fertig. Und ihr Zimmermann deutete beim Richtfest bereits an: "Schöne Tage, ruhige Stunden und Kinderlachen sollen das Haus für euch zur Heimat machen." Klingt nach Familienplanung. Zumal Helenes Karriere – laut Jung – ihr zu schaffen machen könnte. Schuld sei ihr Hit "Atemlos". "Dieser Song ist ein Riesengeschenk für sie. Auf der anderen Seite ist das genau die fiese Krise, in der Helene Fischer gerade steckt", so Jung. "Alles, was sie jetzt macht, wird immer mit 'Atemlos' verglichen werden. Das ist ein Punkt, an dem man wirklich zerbrechen kann." Aber vielleicht erfüllt sich ja schon bald Helenes größer Wunsch …