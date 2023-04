Helene Fischer & Thomas Seitel: Eine andere Frau wird ihr jetzt gefährlich

Die feuerrote Lockenmähne ist ihr Markenzeichen. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, Tänzerin Anelia Janeva ist eine selbstbewusste Frau, die nicht lange fackelt und weiß, was sie will. Und offenbar will sie jetzt das Herz von Thomas wieder für sich gewinnen. Helene, pass auf!

Bevor die Sängerin und Thomas ein Paar wurden, war Anelia fast zehn Jahre die Frau an seiner Seite. Thomas entschied sich aber vor über vier Jahren für ein gemeinsames Leben mit der schönen Blondine. Darüber scheint die rothaarige Tänzerin immer noch nicht hinweggekommen zu sein. Und deswegen geht sie jetzt in die Offensive!

Im Internet kommentiert sie ein altes Foto von ihrem Ex mit: "Ich vermisse dich." Oha! Für Helene muss sich das wie ein Albtraum anfühlen. Gerade jetzt, wo man sie und Thomas lange nicht gemeinsam gesehen hat und von einer Beziehungskrise die Rede ist, meldet sich plötzlich die Rivalin. Will Anelia bei Thomas wieder alte Gefühle wecken? Ihn erinnern, was für eine schöne Zeit sie hatten? Mehr denn je muss die Schlagersängerin um ihr Glück kämpfen…

