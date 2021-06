Helene Fischer & Thomas Seitel: Hochzeit auf Eis - Große Zweifel an ihrer Liebe

Wir erinnern uns: Zu Beginn sprudelte die Blondine nur so über vor Glück. "Thomas ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der wundervoll ist, der genau passt und mit dem ich mir alles vorstellen kann", schwärmte sie atemlos laut "Das Neue".

Eine romantische Hochzeit, vielleicht sogar Kinder, all diese Träume schienen nach der traurigen Trennung von ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen (39) endlich in greifbare Nähe zu rücken. Doch bisher passierte – nichts, zumindest offiziell. Im Gegenteil, die Stille, die auf die Liebes-Beichte folgte, ist ohrenbetäubend! Wenn etwas nach außen dringt, dann über ihre berufliche Zukunft. Nach Auszeit und Corona-Zwangspause arbeitet Helene wieder an vielen neuen Projekten. Ein Album soll noch in diesem Jahr erscheinen. "Wir schieben alles an und planen", betonte sie schon Ende 2020. Was das bedeuten kann, ist klar: häufige Auftritte, kurze Nächte, viel Stress. Dass Thomas wieder als ihr Tänzer dabei sein wird, ist unwahrscheinlich. Schließlich meidet das Paar das Licht der Öffentlichkeit.

Fakt ist: In den vergangenen Monaten war genug Zeit, mit einem "Ja" die gemeinsame Zukunft zu besiegeln. Jetzt werden zwangsläufig wieder andere Dinge in den Mittelpunkt rücken. Es fühlt sich an, als hätten Helene und Thomas eine Chance verpasst. Vielleicht für immer ...