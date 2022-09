Helene Fischer & Thomas Seitel: So läuft es hinter den Mauern der Familienvilla wirklich ab

"Ich habe Zuhause noch mal ganz anders für mich aufgesaugt und bin ein richtiges Hausmütterchen geworden", offenbart Helene nun über ihr neues Leben als Mutter von Baby Nala und Partnerin von Thomas Seitel gegenüber "Leute heute". Sie ergänzt: "Ach, ich liebe es, so profane Dinge zu tun wie zu Kochen oder dann mal irgendwie Hausarbeit zu machen. Ich finde das so entspannend und schön, aber auch das ist natürlich neu für mich, dass ich so jeden Tag meinen Familientätigkeiten nachkommen muss." Wow! Ehrliche Worte, die man so von Helene gar nicht erwartet hätte! Ob uns Helene in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein ...